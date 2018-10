Man (40) wilde graag de held zijn en stichtte dan maar zelf brand, maar dat liep gruwelijk mis

Anderlecht / Brussel - De zware brand waarbij zondagochtend acht personen gered moesten worden, blijkt aangestoken. De brand is het werk van een pyromaan die nadien zelf nog bewoners uit de vuurzee redde. Eén van hen stierf echter.

De politie heeft een 40-jarige man opgepakt die verantwoordelijk is voor twee brandstichtingen in Anderlecht. Opvallend: de man stichtte eerst beide branden om er nadien bewoners uit te redden in afwachting van de brandweer. Maar bij een eerste brandstichting op 15 augustus aan de Herzieningslaan liep zijn plan niet volgens het boekje. De man stichtte brand aan een matras in het appartement waarbij twee gewonden vielen. Eén van hen liep derdegraadsbrandwonden op en overleed later.

Toch bleef hij in eerste instantie buiten schot. Tot de brand van afgelopen zondag in de Brogniezstraat. Daar moest de brandweer uitrukken voor een kelderbrand. Acht bewoners, onder wie een zwangere vrouw, moesten worden geëvacueerd.Al snel bleek het alweer om brandstichting te gaan. En ook hier daagde de veertiger op als redder in nood om bewoners mee naar buiten te halen. Daarbij liep hij echter dusdanig in de weg dat de politie hem even apart nam. Hij viel snel door de mand. De agenten vonden het verdacht dat hij opnieuw was opgedoken aan een brand en trokken zijn identiteit na. De man bleek zonder papieren in het land te zijn en al een waslijst aan criminele feiten op zijn strafblad te hebben. Veel van die feiten waren gelinkt aan drugs. Hij blijkt geestelijk niet in orde. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond gebouw, met de dood tot gevolg.