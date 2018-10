‘Monstercoalitie’ tegen Vlaams Belang in de maak in Turnhout

Turnhout - Vier partijen zitten nog rond de tafel. De gesprekken zijn niet afgerond, maar het ziet ernaar uit dat N-VA in zee gaat met CD&V, Groen en sp.a. Dit is het bericht dat de vier partijen om 23u hebben verstuurd.

“14 oktober heeft voor Turnhout geen uitgesproken winnaars gebracht voor partijen met een positief verhaal, maar wel ons als lokale politici voor onze verantwoordelijkheid geplaatst, ongeacht of we links, rechts of in het midden van het politieke spectrum staan. We willen een duidelijke boodschap geven die er geen is van polariseren, maar verbinden, een boodschap van daadkracht en verantwoordelijkheidszin ten bate van Turnhout en zijn inwoners.”

“Turnhout kan enkel bestuurd worden door vier partijen, aangezien de partijen een coalitie met het Vlaams Belang niet zien zitten. Dit mag en zal evenwel niet tot gevolg hebben dat er een grijs beleid gevoerd wordt. Samen kunnen de duidelijke prioriteiten naar voor geschoven worden die de stad nodig heeft om een nieuw elan te verwerven. Enerzijds is dat verder bouwen op ingeslagen paden, anderzijds is dat een aantal klemtonen verleggen. We willen gaan voor een sterk beleid met sterke mensen. De partijen N-VA, sp.a, Groen en CD&V verbinden zich ertoe om gesprekken op te starten om een coalitie af te sluiten. Zij starten de gesprekken op en hopen deze zo snel mogelijk af te ronden.”

De lijsttrekkers geven op dinsdag 16 oktober om 10u meer uitleg op het Warandeplein in Turnhout.