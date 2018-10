Jambon schuift Francken als “één van de opties” om Vandeput te vervangen naar voren

Brussel - Wie zal Steven Vandeput vervangen als minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel nu de N-VA’er burgemeester wordt van Hasselt? Volgens N-VA-vicepremier Jan Jambon wordt die vervanging “in de komende weken rustig bekeken”. Zuhal Demir is ook één van de kanshebbers.

Intussen wordt daarover al duchtig gespeculeerd. Onder meer de naam van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duikt daarbij op. “Theo is een man met veel kwaliteiten. Hij is één van de opties”, zo zei Jambon in het VRT-radioprogramma De Ochtend. “Maar we hebben nog tijd tot 1 januari”, klonk het nog.

LEES OOK. Gezocht: defensieminister (m/v/x). Hoe N-VA drie vliegen in één klap slaat met de exit van Vandeput (+)

Zuhal Demir (N-VA) is ook één van de kanshebbers nu ze in Genk naar de oppositie moet verkassen. Daar sloot huidig burgemeester Wim Dries een akkoord met Pro Genk (socialisten). CD&V kwam daar afgelopen zondag als grote winnaar uit de bus. De partij haalde 38,6 procent en behield haar 18 zetels.