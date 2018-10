Bruno Tobback hard voor SP.A: “Gemiddelde van 10 à 12 procent is een probleem. De lat moet hoger”

Dat de SP.A bij de lokale verkiezingen is blijven steken op “een gemiddelde van 10 à 12 procent is een probleem”. Dat heeft Vlaams parlementslid en gewezen partijvoorzitter Bruno Tobback dinsdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “De lat moet hoger”, stelt hij. Volgens Tobback kan zijn partij het tij nog keren tegen de regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2019, maar dan moet ze consequenter durven doorduwen op bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld huisvesting en pensioenen.

Tobback raakte zondag zelf verkozen als gemeenteraadslid in Leuven, dat met Mohamed Ridouani een van de zeldzame “rode eilanden” blijft in Vlaanderen. Volgens hem komt het er nu op aan om “voldoende bruggen te maken tussen die eilanden”. Want er is en blijft volgens Tobback “potentieel voor een sociaaldemocratische partij in Vlaanderen”.

Om tegen de verkiezingen van mei 2019 het stemmenverlies om te buigen in succes, moeten de socialisten volgens hem stoppen met “van het ene thema naar het andere te hoppen”. Ook een voorzitterswissel heeft volgens Tobback geen zin. “Het heeft geen zin om te blijven poppetjes te vervangen, met inbegrip van voorzitters”. De partij zou volgens Tobback beter doorduwen op een aantal thema’s zoals pensioenen of huisvesting.

“Neem nu huisvesting. Omdat er te weinig middelen zijn voor sociale huisvesting slaagt het ene stadsbestuur (Gent, red.) er wel in om sociale woningen te bouwen, maar lukt het niet om ze voldoende te renoveren. In Leuven is het omgekeerd. Daar hebben we gerenoveerd, maar is er een achterstand in het bijbouwen van sociale woningen. We zouden moeten aanklagen dat steden die keuze tussen bijbouwen en renoveren moeten maken”, aldus Tobback.