Antwerpen -

“Mijn houdbaarheidsdatum is beperkt”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever al jarenlang. Maar al even lang wint hij verkiezing na verkiezing. Zelfs na 14 jaar voorzitterschap verraste hij afgelopen zondag vriend en vijand met een sterke score in Antwerpen. Hoe komt dat?