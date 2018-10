Engelsen lyrisch na zege tegen Spanje: “Nations league is coming home”

Engeland verraste maandag in de UEFA Nations League door Spanje in Sevilla te kloppen met 2-3. Raheem Sterling scoorde twee keer en Marcus Rashford tekende tussendoor voor de derde treffer. De commentaren achteraf in Engeland waren lyrisch en ook de spelers zelf vonden het een “memorabele avond”. Kyle Walker pakte zelfs uit met de gevleugelde woorden: “De Nations League is coming home”.

Engeland kwam 3-0 voor in een wervelende eerste helft. Uiteindelijk werd het nog spannend maar verder dan de 3-2 Sergio Ramos in de extra tijd kwam Spanje niet meer. Vooral een “briljante” Sterling kreeg heel wat lof na zijn twee doelpunten.

GOOAAL | Sterling opent de score in Sevilla na een geweldige counter van de Engelsen!



0️-1️ #SPAENG

GOOOAAAL | Wat een verrassing in Sevilla: Engeland staat zowaar voor via opnieuw Sterling! #SPAENG #NationsLeague

“Champions League-niveau”

“Dit was één van de beste internlands die ik in lange tijd heb gezien. Het leek alsof we naar een Champions League-wedstrijd zaten te kijken”, spaarde analist Jami Carragher de lof niet op Sky Sports. “Deze wedstrijd is een enorme opsteker voor de Nations League want veel mensen hebben al gelachen met dit toernooi, inclusief managers van de Premier League.”

“Credits voor beide teams maar vooral toch aan aan Engeland. Dit is een wedstrijd die deze spelers nooit zullen vergeten. Als je naar dit Engeland kijkt, is dat als kijken naar de beste teams in de Premier League. Ze spelen zoals de beste teams ter wereld spelen. Dus is de beste manier om dit niveau te beschrijven een geweldige Champions League-prestatie. Champions League, en dus geen saaie interland zoals we te vaak zien.”

“Its coming home” (alweer)

De spelers zelf waren eveneens lyrisch: “UEFA Nations is Coming Home”, tweette onder meer Kyle Walker.

UEFA Nations is Coming Home

Massive win tonight in Spain. What a shift by everyone! Love it boys!!! @England

Van waar komt toch steeds dat “coming home”?

Deze zomer klonk het nog van “de Worldcup is coming home” maar de Engelsen botsten in Rusland op Kroatië en werden uiteindelijk “slechts” vierde na de nederlaag tegen de Rode Duivels in de kleine finale. Nu klinkt het dus alweer van “de Nations League is coming home”.

Die boutade klinkt al sinds 1996, toen Engeland het EK mocht organiseren en “The Lightning Seeds” samen met BBC-comedians Frank Skinner en David Baddiel een supporterslied schreven met als titel ‘Three Lions’. En met “it’s coming home” als oorwurm.

Engeland wordt gezien als de bakermat van het voetbal, ondermeer omdat er in 1863 de eerste officiële voetbalbond (de FA) werd opgericht.