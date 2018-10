“Saoedi-Arabië gaat bekennen dat journalist per ongeluk vermoord werd tijdens verhoor”

Saoedi-Arabië gaat bekennen dat journalist Jamal Khashoggi overleed tijdens een ondervraging die uit de hand liep in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel. Dat zegt CNN te weten op basis van twee hooggeplaatste bronnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wordt intussen dinsdag in Riyad verwacht.

Volgens CNN, dat twee anonieme bronnen citeert, zou Saoedi-Arabië een rapport voorbereiden waarin het zou proberen om zijn betrokkenheid te minimaliseren in de verdwijning van de journalist. De man stond bijzonder kritisch tegenover het Saoedische regime.

Het rapport zou besluiten dat de operatie “zonder toelating noch transparantie” is gevoerd en dat “de betrokken personen verantwoordelijk zullen gehouden worden”. De Saoedische koninklijke familie zou zo “een rechtstreekse betrokkenheid van zich af kunnen schuiven”, schrijft de Wall Street Journal.

Khashoggi leeft sinds 2017 in ballingschap in de VS en is medewerker van de Washington Post. Sinds 2 oktober, toen hij het Saoedische consulaat in Istanboel een bezoek bracht, geeft hij geen teken van leven meer. Hij wou die dag de nodige administratieve stappen zetten voor zijn huwelijk met een Turkse.

Saoedi-Arabië houdt tot nu toe vol dat hij kort daarna het consulaat verlaten heeft. Maar bewijzen kan het daarvoor niet leveren. Na een telefoongesprek met koning Salmane maandag lanceerde VS-president Donald Trump al een hypothese die aansluit bij het rapport dat Saoedi-Arabië zou voorbereiden. “Ik wil niet speculeren, maar het lijkt me dat dat misschien het gevolg van oncontroleerbare elementen zou kunnen zijn. Wie weet het?”, zei de president. Hij droeg Pompeo vervolgens op naar Saoedi-Arabië te reizen.

De Turkse politie voerde de hele nacht een huiszoeking uit in het consulaat.