Zondag was hij de grote winnaar in Grimbergen, maar ex-Vlaams Belanger wordt geen burgemeester

Grimbergen - Hij haalde zondag met zijn lijst Vernieuwing overtuigend de meeste stemmen binnen, maar Bart Laeremans wordt niet de nieuwe burgemeester van het Vlaams-Brabantse Grimbergen. “Dit zal voor velen overkomen als een verrassing”, zegt de gewezen Vlaams Belanger, die een schepenambt zal opnemen.

De lijst Vernieuwing in Grimbergen kwam zondag als grote winnaar uit de bus. De partij van lijsttrekker Bart Laeremans haalde 21,9 procent van de stemmen binnen, en besliste een coalitie te vormen met Open VLD (17,5 procent) en N-VA (13,1 procent). Laeremans, die van 1995 tot 2015 in het parlement zetelde voor Vlaams Belang, leek de gedoodverfde burgemeester, maar hij wordt het toch niet.

“Dit zal als velen overkomen als een verrassing”, zegt Laeremans dinsdag in een persbericht. “Via deze weg wens ik publiek te maken dat ik als lijsttrekker van Vernieuwing, de grootste formatie in het nieuwe Grimbergse gemeentebestuur, tijdens de komende zes jaar een schepenambt zal opnemen en daarbij de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Wonen, Vlaams Karakter en Integratie op mij zal nemen. Het burgemeesterschap gaat naar de lijsttrekker van de tweede partij, Chris Selleslagh.”

Vlaams Belang

Laeremans windt er geen doekjes om: zijn verleden bij Vlaams Belang is de voornaamste reden waarom hij geen burgemeester wordt in zijn gemeente. “Al gedurende een aantal weken was er bereidheid om met Vernieuwing te spreken, maar mijn partijpolitieke verleden bleek voor sommigen een te groot obstakel om een voordracht als burgemeester te ondersteunen. “

“We stonden daarbij voor de duidelijke keuze: ofwel opnieuw in de oppositie blijven ofwel de kans grijpen om een nieuw bestuur vorm te geven, met belangrijke bevoegdheidspakketten, ook al zou daarbij de sjerp van burgemeester aan mij voorbijgaan. Ik heb daarbij gekozen in het belang van onze ploeg van Vernieuwing en van een beter beleid voor Grimbergen. “

De kersverse schepen vraagt begrip voor zijn keuze. “Er was geen andere.”

Cordon sanitaire

De man kwam zijn beslissing dinsdagochtend toelichten op Radio 1. Hij kreeg er de vraag voorgeschoteld of een coalitie met hem, of in Ninove met Forza Ninove van Guy D’haeseleer, in essentie niet het doorbreken van het cordon sanitaire is. “In een officieel document heb ik me gedistantieerd van partijpolitiek”, aldus Laeremans. “Dus het heeft niets met die partij te maken. Ik aanvaard niet dat er een associatie met het cordon gemaakt wordt.”

Op lijst Vernieuwing staat bij de verkozenen ook de naam van Luk Raekelboom, een man die momenteel voor Vlaams Belang werkt als parlementair medewerker, maar daarin ziet Laeremans geen probleem. “Hij werd in 2012 ook al verkozen. Ook hij heeft het document ondertekend.”

Forza Ninove

Dat Laeremans met zijn lijst toch vlot een coalitie wist te vormen, zal jaloezie opwekken bij Guy D’haeseleer. De lijsttrekker van Forza Ninove, ook met een verleden bij Vlaams Belang, wordt door de andere partijen uitgesloten. Even leek N-VA nog een optie te zijn voor een samenwerking, maar een racistische foto die D’haeseleer deelde op Facebook deed hem de das om.

De Forza Ninove-kopman reageerde dinsdag op de heisa op Twitter. “Framing”, noemt hij wat er gebeurd is. “Ik ben benieuwd of deze foto ook gepubliceerd zal worden.” Op de foto, gemaakt tijdens de campagne, zie je de man poseren met twee zwarte mannen.