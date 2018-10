Spookrijder met caravan veroorzaakt zwaar ongeval op snelweg

Colin Dingwall was een van de bestuurders die aan het ongeval ontsnapte. De man vertelde aan Oxford Mail dat het voertuig een “buitenlandse nummerplaat” had. “In de vijftig jaar dat ik al rijd, heb ik nog nooit een caravan de verkeerde richting zien uitgaan op een snelweg”, aldus Dingwall.

De politie van Thames Valley kreeg iets voor vier uur ’s melding van de spookrijder. “Enkele minuten later botste de wagen met zijn caravan tegen twee andere voertuigen”, vertelde de woordvoerder van de politie. “Wie beelden heeft van de botsing en de momenten voordien, vragen we om contact met ons op te nemen.” Over de toestand van de bestuurders die betrokken raakten bij het ongeval is momenteel niets bekend.

Police are dealing with a crash which has caused 5 mile delays on the #M40 northbound near Oxford. Reports say a 4x4 towing a caravan was seen driving the wrong way along the motorway.#CapitalReports pic.twitter.com/O5FveIkCPI