“Plots duiken ze op in zelfde discotheek als voetballers. Met enkele dames aan hun zij”

Zijn voetbalmakelaars ­oppermachtig? Zo lijkt het toch sinds het uitbreken van Operatie Propere Handen. Vandaag beslist de raadkamer of hoofdverdachten Dejan Veljkovic en Mogi Bayat minstens een maand langer in de cel moeten blijven. Maar hoe is het zo kunnen scheefgroeien? “Het is zoals epo in het wielrennen: ofwel doe je mee, ofwel stop je.”