Simon Tahamata over omkoopschandaal bij Standard: “Gerets had het allemaal met Waterschei geregeld”

In 1956 geboren als kind van een Molukse ex-militair, groeide Simon Melkianus Tahamata op in een gezin met zes broers en vijf zussen. In 1976 debuteerde hij in het eerste elftal van Ajax. Tahamata, amper 1m64 groot, groeide uit tot een fenomeen, ook in België, bij Standard, Beerschot en Germinal Ekeren. Hij verzamelde ook 22 caps voor Oranje. Tonny van der Mee schreef nu met ‘De Kleine Dribbelaar’ zijn biografie, die vandaag wordt voorgesteld in het stadion van Beerschot Wilrijk. Het Nieuwsblad brengt in een exclusieve voorpublicatie een fragment over zijn periode bij Standard.