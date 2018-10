Deurenkomedie in Gent: formateurs sturen uitnodigingen naar elkaar, maar wie gaat straks bij wie op de koffie?

Gent - Vandaag zou er duchtig onderhandeld moeten worden in Gent om de patstelling te doorbreken: het huidige kartel SP.A-Groen wil graag als grootste blok het voortouw blijven nemen met Filip Watteeuw als burgemeester, maar ook Mathias De Clercq (Open VLD) claimt de sjerp en sloeg daarvoor de handen in elkaar met de CD&V van Mieke Van Hecke. Beiden politieke blokken claimen nu de formateursrol en stuurden een uitnodiging om te onderhandelen naar elkaar. En dus is de vraag wie er bij wie op de koffie mag.

Het is voorlopig niet duidelijk wat er vandaag in Gent op het programma staat, maar dat er gepraat zal moeten worden, staat vast. De stad zit met twee zelfverklaarde formateurs die elkaar en anderen uitnodigen. “Mathias en ik hebben Filip Watteeuw (Groen) en Rudy Coddens (SP.A) uitgenodigd deze voormiddag, maar zij hebben ons uitgenodigd deze namiddag”, verklaarde Mieke Van Hecke aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Het belangrijkste is dat we een gesprek hebben”, benadrukt Van Hecke.

Dus: hoe zit het nu exact? Want het begint stilaan de proporties van een deurenkomedie aan te nemen. “Wij wachten of ze (Matteeuw en Coddens nvdr.) deze voormiddag op de afspraak komen”, verduidelijkt Van Hecke.“Uiteraard was Mathias van oordeel dat hij het recht had om uit te nodigen, want hij haalde de meeste voorkeurstemmen van Mathias.”

Maar het kartel SP.A-Groen haalde dan weer de meeste stemmen en zetels binnen, en is dus van mening dat het initiatief bij hen ligt. In de namiddag zijn het duo De Clercq en Van Hecke dus uitgenodigd door het rood-groene kamp. Watteeuw bevestigde aan VRT echter dat hij nog geen antwoord van hen gekregen heeft. En om het helemaal af te maken, liet hij verstaan dat noch hij, noch Coddens een uitnodiging in hun mailbox terugvinden namens Open VLD en CD&V.

Wat nu? “Ik ga met Mathias overleggen”, zegt Van Hecke. “Maar we zullen de grootste zijn in houding en zullen dan naar hun afspraak gaan.”

Logische keuze

Nog aan Radio 2 verklaart Van Hecke dat het “logisch” is dat zij en De Clercq in zee gaan. “Als je de kleinste bent dan is het logisch dat de grootste belt om een gesprek. Mathias heeft gebeld met de boodschap dat we elkaar hebben leren kennen tijdens de campagne. Daaruit is gebleken dat er heel wat punten van gelijkenis zijn. Mathias is een heel sociaal bewogen liberaal”, klinkt het nog. “Hij heeft me ook dikwijls gelijk gegeven als ik pijnpunten aanhaalde over de participatie van de huidige coalitie met de bevolking, die nogal dikwijls eenrichtingsverkeer was.”

Van Hecke ontkent wel dat er al een afspraak gemaakt was voor de verkiezingen.