Hoe top is de carrière van een topmodel? Droomjob of hard labeur?

Een modellenjob. Het klinkt glamoureus. Maar is het dat ook? Lize Feryn, een model met een internationaal palmares, trakteert ons op een blik achter de schermen van het echte leven van een model.

Lize Feryn groeide op in Deerlijk, bij Harelbeke. Na een opleiding Drama & Woordkunst sloeg deze schone West-Vlaamse haar vleugels uit. Op weg naar een internationale modellencarrière die haar in New York bracht. Een gewaagde stap, die gepaard ging met heel wat inspanningen om opgemerkt te worden in de metropool waar modellen van over de hele wereld staan aan te schuiven.

“Ik herinner me nog hoe ik op sommige dagen met mijn sportschoenen aan en het stadsplan van New York in de hand van de ene casting naar de andere holde”, vertelt ze. “Soms nam ik op één dag aan tien castings deel. In de hoop dat er een opdracht uit zou komen.”

Naar modeshow spurten

Een opdracht die Lize niet snel zal vergeten, is de modeshow van Calvin Klein. Ze was voor deze show geboekt, maar haar agentschap was vergeten haar dat tijdig te melden. “’s Ochtends werd ik uit mijn bed gebeld. Of ik klaar was voor de show die binnen een uur ging beginnen? Ik wist van niets. Ik ben dan uit bed gesprongen en in allerijl naar de plek gerend waar de modeshow plaatsvond.”

Daar zijn vijf mensen op haar gesprongen om haar haar te doen en make-up aan te brengen. “Een paar minuten later stond ik – samen met de andere modellen – op het podium de laatste collectie van Calvin Klein te defileren alsof er niets aan de hand was.”

Modellen vinden elkaar

Model worden was niet echt een bewuste keuze. Via haar zus is ze erin gerold. “Het startte als een kleine bijverdienste, en voor ik het wist werd ik gevraagd voor fotoshoots van magazines en kreeg ik een aanbod om naar het buitenland te gaan”, vertelt ze. “Wat me het meest aantrekt in de job, is het reizen. Verleden winter heb ik de kans gekregen om drie maanden in Zuid-Afrika te verblijven en daar te werken voor verschillende opdrachtgevers. Prachtige ervaring.”

Of die verre reizen niet gepaard gaan met eenzame dagen en nachten op hotelkamers? “Modellen weten elkaar snel te vinden. Zo logeerde ik in Zuid-Afrika in een huis dat we met meerdere modellen deelden. Ik ontmoette er een andere Belgische, Joyce. We zijn nog altijd bevriend.”

Clichés doorprikken

Lize wil vooral een realistisch beeld van haar beroep overbrengen. Geen luie droomjob, maar ook geen keihard labeur. Daarnaast wil ze een paar clichés over modellen de wereld uit helpen. “Men gaat er vaak van uit dat modellen heel zelfverzekerde mensen zijn. Niets is minder waar”, stelt ze. “Doordat je als model voortdurend op je uiterlijk beoordeeld wordt, ben je je ook heel erg bewust van al je minder sterke punten. Zeker als je – zoals ik – perfectionistisch ingesteld bent, kan dat wel eens knagen aan je zelfvertrouwen.”

