Twee scholen en centrum Oudenburg tijdlang ontruimd na ontploffingsgevaar door gaslek

Oudenburg - Het centrum van het West-Vlaamse Oudenburg is vanochtend een tijdlang ontruimd omdat er ontploffingsgevaar dreigt door een gaslek. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, maar intussen is het lek gedicht en het gevaar geweken.

Het “ernstige” gaslek in de kelder van de bibliotheek in de Hoogstraat ontstond omdat de elektriciteitskabels van de openbare verlichting oververhit waren geraakt. Daarom was er ook ontploffingsgevaar, en kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. “Het gemeentelijk noodplan is afgekondigd, het centrum van de stad wordt momenteel geëvacueerd en we zijn volop aan het overleggen met de hulpdiensten”, zo zei burgemeester Peter Velle. “Het gaat om een honderdtal inwoners die geëvacueerd worden.”

In eerste instantie werd enkel de omgeving rond de vrije basisschool Heilige Familie in de Hoogstraat (van aan de markt tot aan supermarkt Spegelaere) afgezet, en werden het schoolgebouw, de nabijgelegen kinderopvang ‘Oogappeltjes’ en de huizen en handelszaken in de buurt geëvacueerd. De schoolkinderen werden overgebracht naar sporthal Ter Beke, waar veel ouders hun kinderen kwamen ophalen.

Later werd de perimeter vergroot: eerst werd ook de markt afgesloten, even later het ganse dorpscentrum. Cultureel centrum Ipso Facto, waar ook het crisiscentrum zich bevindt, werd opengesteld om de inwoners op te vangen. Vervolgens werd met de Arnoldusschool in de Brouwerijstraat ook een tweede school geëvacueerd, en werden de kinderen die nog niet opgehaald waren door hun ouders met een bus overgebracht naar een loods van bedrijf Fag-Verhelst omdat ook sporthal Ter Beke te dicht bij de risicozone bleek te liggen. In totaal werden 600 mensen geëvacueerd, waarvan 230 kinderen.

Maar omstreeks 13u was het ontploffingsgevaar geweken, zo bevestigt burgemeester Peter Velle. “Het lek is volledig gedicht en zo meteen wordt het gemeentelijk rampenplan afgeblazen. Alle inwoners kunnen terug naar hun woningen.” Alleen de Hoogstraat is dinsdag kort na de middag nog afgesloten voor verkeer.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse Foto: dji

De geëvacueerde schoolkinderen werden in eerste instantie overgebracht naar sporthal Ter Beke Foto: dji

In de loop van de ochtend werd beslist om het hele centrum van Oudenburg af te sluiten Foto: dji

In de loop van de ochtend werd beslist om het hele centrum van Oudenburg te evacueren Foto: dji

Iedereen werd geëvacueerd, ook de uilen Foto: dji