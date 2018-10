Forza Ninove-kopman deelde nog meer racistische foto’s: “Mensen die mij kennen, weten dat ik geen racist ben”

Ninove - Het lijkt definitief: . Ninove komt ondanks een monsterscore bij de verkiezingen van zondag niet aan de macht in de Oost-Vlaamse gemeente. De lijst van Guy D’haeseleer had al haar hoop gevestigd op een coalitie met N-VA, maar de ontmoeting tussen beide partijen is afgelast. “Ik wil een gesprek met De Wever”, zegt D’haeseleer, die bovendien nog andere racistische foto’s gedeeld blijkt te hebben op Facebook.

De chocomoussefoto. Wat zal Guy D’haeseleer de voorbije uren al gewenst hebben dat hij die foto nooit gedeeld zou hebben. Op de foto zie je zwarte mannen in het water, maar de kopman van Forza Ninove schreef erbij dat hij “vroeg op was om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn, en het is niet van het pakske”.

“Een ludieke grap”, noemde D’haeseleer het, “die niet racistisch bedoeld was”. “We proberen ons jaarlijks festijn altijd ludiek aan te kondigen. Men heeft er een van de vijf aankondigingen uit genomen. Een andere over rijstpap liet een aantal Chinezen zien, de kippen kondigden we aan met dioxinekippen en de salade met een vrachtwagen mest.”

“Mensen die mij kennen, weten dat ik geen beetje racist ben. Ik heb ook Afrikaanse kiezers”, zegt D’Haeseleer. Hij voelt zich tegengewerkt door de andere partijen in Ninove. “Dit is gevoed door Samen en Open VLD, die enkel nog een Facebook-post hebben om een samenwerking tussen Vlaamse partijen tegen te houden. Ik hoop dat het gezond verstand nog mag zegevieren. Veertig procent heeft op ons gestemd.”

Zou de pers deze foto, genomen tijdens de campagne, ook publiceren? Wat een framing! Degoutant gewoon! pic.twitter.com/QDWeNgLlO1 — Guy D'haeseleer (@GuydhaeseleerVB) 16 oktober 2018

Ontmoeting met N-VA afgelast

Toh lijkt het al een uitgemaakte zaak dat Daarop heeft de lokale partijafdeling een afspraak met Forza Ninove dinsdag afgezegd. De vraag of er dan zeker geen samenwerking komt, wil Karolien De Roose (nummer 2 op de N-VA-lijst) niet beantwoorden. “We gaan eerstdaags verduidelijken wat en hoe. Laat ons wat tijd.”

D’haeseleer betreurt de beslissing van N-VA. “Ik zou graag een gesprek hebben met Bart De Wever om een en ander te verklaren”, zegt hij bij VRT Nieuws.

Nog foto’s opgedoken

Maar een blik in het verleden van D’haeseleer op sociale media leert dat de Ninovieter niet zo onschuldig is als hij graag laat geloven. Want onze redactie vond al drie bijkomende foto’s die de man op Facebook gedeeld had waar minstens één vraagteken bij geplaatst kan worden.

