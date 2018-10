Prins Harry en Meghan Markle ontvangen eerste cadeautjes voor toekomstige baby tijdens staatsbezoek

Prins Harry en Meghan Markle hebben er niet lang op moeten wachten. Amper een dag nadat het koppel aankondigde dat ze hun eerste kindje verwachten, mochten ze al enkele cadeautjes in ontvangst nemen. Gouverneur-generaal van Australië Peter Cosgrove overhandigde hen een pluchen kangoeroe en een paar schoentjes, en daar waren ze zichtbaar heel blij mee.

Het koppel is sinds maandag op staatsbezoek in Australië. Diezelfde dag werd ook het nieuws over de zwangerschap van Meghan gedeeld met de wereld. Voor Cosgrove was het alvast de perfecte aanleiding om Harry en Meghan te verrassen met enkele geschenkjes voor de welkomstreceptie in Sydney.

Prins Harry nam ook even het woord tijdens de receptie. “We konden ons geen betere plaats inbeelden om onze toekomstige baby aan te kondigen, of het nu een jongen of meisje is”, vertelde hij aan de gasten.

Het koppel zal in zestien dagen zowel Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland bezoeken. Het eerste kindje van Harry en Meghan wordt in de lente van volgend jaar verwacht.