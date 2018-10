Stormy Daniels verliest eerste rechtszaak tegen Trump na venijnige tweet

Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels, heeft een rechtszaak tegen president Trump verloren. Dat melden verschillende Amerikaans media. De inzet van de zaak was een tweet van Trump waarin hij haar beschuldigt van oplichting. De rechter oordeelde dat dit valt onder vrije meningsuiting en dat de tweet geen laster is.

De bal ging aan het rollen nadat Daniels getuigde hoe ze in 2011 bedreigd werd door een man. De pornoactrice had toen een akkoord bereikt met een roddelblad om haar verhaal te vertellen in ruil voor 11.500 dollar. Kort daarna werd ze op een parking echter benaderd door een man die haar waarschuwde om Trump met rust te laten en het verhaal te vergeten. Daarna zou de man naar haar dochtertje gekeken hebben en hebben gezegd: “Dat is een mooi meisje. Het zou zonde zijn als haar moeder iets zou overkomen.” Ze besloot toen haar verhaal niet te doen.

Foto: AFP

In 2018 deed ze dat wel in een interview met60 minutes. Na het interview verspreidde Daniels een robotfoto van de vermeende aanvaller. Trump repliceerde in zijn gekende stijl. “Een tekening jaren later van een niet bestaande man. Een oplichterstruc om de Fake News media te bespelen. (En dat weten ze!)”, schreef hij op Twitter. De tweet was voor Daniels genoeg om naar de rechter te stappen, volgens haar raadsman was dit laster omdat Trump haar wegzette als leugenaar.

De rechter denkt daar echter anders over en stelt dat de tweet valt onder de vrijheid van meningsuiting. Een opdoffer voor Daniels die nu moet opdraaien voor de gerechtskosten. Haar advocaat liet al weten dat ze in beroep gaan.

Dit is overigens niet de enige zaak die Daniels heeft lopen tegen Trump. Zo betwistte ze eerder al de rechtsgeldigheid van de geheimhoudingsovereenkomst die ze tekende na haar affaire met de president.

Een Mario Kart-personage dat lijkt op een paddenstoel

Het is overigens duidelijk dat ze die geheimhouding niet als rechtsgeldig beschouwt. Zo onthulde ze recentelijk in haar memoires pikante details over haar intieme momenten met de president. Zo beschreef ze zijn penis als “kleiner dan normaal”, maar niet “belachelijk klein”.

“Hij weet dat hij een ongewone penis heeft”, klonk . “Met een groot hoofd, zoals een paddenstoel. Ik lag daar dan, geïrriteerd dat ik door een man met Yeti-geslachtsbeharing en een piemel zoals het paddenstoelenpersonage in Mario Kart genomen ging worden. Het was wellicht de minst indrukwekkende seks die ik ooit gehad heb. Maar hij deelde die mening duidelijk niet.”

