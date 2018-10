Oorlog tussen makelaars over transfer van Youri Tielemans: “Marc Coucke weigert mij te betalen”

Los van “Operatie Propere Handen” rond Bayat en Veljkovic is er nog een andere oorlog tussen spelersmakelaars losgebarsten. Topmakelaar Christophe Henrotay kreeg immers een klacht aan zijn been van zijn voormalige medewerker Peter Smeets. De transfer van Youri Tielemans staat daarbij centraal. Maar Henrotay laat zich niet zomaar doen: “Marc Coucke weigert mij te betalen. De interesten lopen”, klinkt het in Le soir.

Christophe Henrotay is een van de grotere namen in de makelaarswereld. Afgelopen zomer bracht hij nog de transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid in orde. Henrotay heeft nu echter een klacht aan zijn been van Peter Smeets, een professionele begeleider van voetbalspelers. Het parket bevestigde dat er effectief een onderzoek is geopend. Henrotay op zijn beurt diende een klacht in tegen Smeets wegens “laster, misbruik van vertrouwen en deloyale concurrentie”.

Enkele jaren geleden regelde Henrotay transfers voor de spelers onder begeleiding bij Smeets. Die laatste verbrak echter de samenwerking nadat hij “op grote schaal wantoestanden” ontdekte. Zo zou Henrotay bij de transfers van Romelu Lukaku, Leander Dendoncker en vooral Youri Tielemans miljoenen euro’s hebben achtergehouden.

Tielemans woedend

Tielemans trok in 2017 naar AS Monaco voor een monsterbedrag van 26,2 miljoen euro en een royaal maandsalaris van 125.000 euro (exclusief premies). Maar toen de Rode Duivel vernam dat Henrotay daarbij een commissie opstreek van maar liefst 6,2 miljoen euro (of 27% van de totale transfersom) verbrak hij naar verluidt woedend hun relatie en trok hij naar Smeets. “De spelers geven mij altijd toestemming om mijn commissie in hun naam te onderhandelen”, verdedigt de makelaar zich nu in Le Soir.

En Henrotay op zijn beurt klaagt nu over de uitbetaling door Anderlecht. Volgens hem zou enkel de eerste schijf van 750.000 euro al zijn uitbetaald door de club. De tweede schijf, waarvan de uitbetaling eind juli al had moeten gebeuren, kwam er volgens Henrotay niet. “Omdat Anderlecht liquiditeitsproblemen had, heb ik aanvaard om het gros van mijn commissie een jaar later te laten storten. Marc Coucke weigert echter mij te betalen. In afwachting lopen de intresten.”

Anderlecht weigert voorlopig te reageren.