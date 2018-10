SP.A sluit niets uit na gesprek met De Wever, Van Besien wil ingaan op uitnodiging voor tweede gesprek

Antwerpen - In Antwerpen is de tweede dag van informatiegesprekken aangebroken waarbij burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever de lijsttrekkers van alle andere partijen ontvangt met het oog op een nieuwe coalitie. Filip Dewinter (Vlaams Belang) kwam als eerste langs, gevolgd door een degelatie van SP.A met lijsttrekker Jinnih Beels (SP.A).

Dewinter wees erop dat N-VA en Vlaams Belang een meerderheid van de Antwerpse kiezers vertegenwoordigen en stelde dat De Wever daar gebruik van moet maken. “We hebben in 2012 niet de socialisten langs de voordeur buitengedragen om vandaag de socialisten of de groenen langs de achterdeur weer binnen te laten”, aldus Dewinter. “Ik wil met Vlaams Belang een rechtse coalitie steunen. Dat kan door deel te nemen aan het beleid, maar dat is weinig realistisch. Een tweede optie is gedoogsteun, mits een immigratiestop, maar ook dat is niet evident. Het kan echter ook via een soort gentlemen’s agreement. Die drie voorstellen leg ik voor aan Bart De Wever.”

Filip Dewinter : “Ik wil een rechtse coalitie steunen en ga De Wever 3 mogelijkheden voorleggen”. Video: ATV

Bij het buitenkomen herhaalde Dewinter zijn voorstellen. Het “gentlemen’s agreement” zou inhouden dat Vlaams Belang bereid is om zonder verdere voorwaarden een krappe meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD te laten functioneren bij afwezigheid van een of meerdere gemeenteraadsleden. Vlaams Belang lijkt de lat op die manier wel erg laag te leggen om toch maar te voorkomen dat Groen of SP.A tot de coalitie zou toetreden. “De linkse partijen sturen aan op onbestuurbaarheid, maar daar willen wij niet aan meewerken”, stelt Dewinter.

De piste van de gedoogsteun heeft De Wever maandag in het kopstukkendebat op één alvast categoriek van de hand gewezen. “Je moet volslagen gek zijn om in de grootste stad en de belangrijkste economische motor van Vlaanderen te besturen met gedoogsteun van extreemrechts. Ze koppelen er trouwens de voorwaarde van een immigratiestop aan vast, waar geen wettelijke basis voor is”, aldus De Wever. Volgens de N-VA-voorzitter is het ook onmogelijk om dat aan buitenlandse investeerders te verantwoorden. “Je moet je voorstellen dat je de belangrijkste investering in de petrochemie in de laatste 20 jaar in Europa naar Antwerpen wil halen en dat je dan aan die mensen moet uitleggen dat je met mensen zit die bevriend zijn met Gouden Dageraad en die op de koffie gaan met Assad.”

SP.A “komt luisteren”

Na Dewinter is Jinnih Beels (SP.A) ontvangen door De Wever. Beels wilde weinig kwijt voor aanvang van het gesprek. “We hebben een uitnodiging gekregen om te komen praten, dus we gaan naar binnen om te luisteren omdat we het beste willen voor de Antwerpenaar”, zei ze. “We begrijpen dat de burgemeester bezorgd is, want hij heeft geen stabiele meerderheid.”

Beels had in haar zog Yasmine Kherbache en Tom Meeuws meegenomen. Meeuws was weliswaar de nummer twee op de SP.A-lijst en is lokaal afdelingsvoorzitter, maar gezien zijn persoonlijke aanvaringen met De Wever het voorbije jaar is zijn aanwezigheid toch opvallend.

Jinnih Beels “We begrijpen dat de burgemeester bezorgd is, want hij heeft geen stabiele meerderheid”. Video: ATV

Na afloop van het gesprek wilde Beels opnieuw geen inhoudelijke commentaar geven. “Het was een correct gesprek, we hebben geluisterd en aangegeven wat wij belangrijk vinden en wat we vinden dat er zou moeten veranderen in de stad”, zei ze. “Wij zijn niet de winnende partij, dus meneer De Wever bepaalt zijn volgende stappen. We zullen zien.” Een tweede gesprek sluit Beels niet uit.

Van Besien laatste bezoeker

Als laatste van alle kopstukken is dinsdagmiddag Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien ontvangen bij De Wever. Net als Beels wilde hij bij zijn aankomst geen voorafspiegeling geven van het informatieve gesprek. “Er is een uitgestoken hand naar ons toe gekomen en we zijn benieuwd wat dat inhoudt”, was zijn enige commentaar.

Wouter Van Besien “We zijn benieuwd wat die uitgestoken hand is”. Video: ATV

Ook na afloop wilde Van Besien bijzonder weinig kwijt, maar hij herhaalde wel zijn standpunt dat Groen geen kandidaat is om in een coalitie met N-VA te stappen. “Er is wel een uitnodiging om op informatieve basis een tweede gesprek te houden”, zegt hij. Daar wil Van Besien ook op ingaan.