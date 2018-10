Nog makelaar in verdenking gesteld in voetbalschandaal

Thomas Troch (37), ex-speler van onder meer Roeselare en Eendracht Aalst en nu spelersmakelaar, is gisteren de hele ondervraagd in het onderzoek Operatie “Propere Handen”. Het federaal parket bevestigt nu ook dat hij in verdenking werd gesteld voor omkoping en criminele organisatie. Hij werd evenwel vrijgelaten onder voorwaarden.

Met de ondervraging van Troch heeft het gerecht gisteren een zesde spelersmakelaar aan de tand gevoeld. Troch is een vennoot van makelaar Walter Mortelmans, die vorige week reeds in verdenking werd gesteld. De speurders proberen te achterhalen of Troch op de hoogte was van beïnvloeding van spelers van Waasland-Beveren voor de match tegen KV Mechelen in maart 2018. Het bureau van Mortelmans en Troch begeleidt spelers bij beide ploegen. Onder hen Olivier Myny, die ook in verdenking werd gesteld.

In Tongeren verschijnen momenteel negen aangehouden verdachten voor de raadkamer, die over hun verdere aanhouding moet beslissen. Advocaat Jean-Philippe Mayence blijft er intussen bij dat Mogi Bayat weinig misdaan heeft.