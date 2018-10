19-jarige tegenstander van Lukaku kijkt Youtube om hem af te kunnen stoppen

De 19-jarige Matthijs de Ligt van Ajax wordt vanavond wellicht de rechtstreekse tegenstander van Romelo Lukaku. De jonge centrale verdediger van Oranje vertelde op YouTube beelden te bekijken van Lukaku om zo een goed beeld te krijgen van zijn kwaliteiten.

“Lukaku is groot, sterk en heel snel”, klinkt het vol ontzag bij Matthijs de Ligt in het Algemeen Dagblad. “Ik heb nog niet vaak tegen een vergelijkbaar type gespeeld. Dat betekent dat het maximale van me gevraagd zal worden. Ik verheug me daar op. Hoe beter de tegenstander, des te mooier.”

“Lukaku behoort tot die categorie”

Om een goed beeld van zijn tegenstander te krijgen, kijkt De Ligt alvast op YouTube naar extra beelden. “Om een zo goed mogelijk idee te krijgen van hoe een spits beweegt en positie kiest”, klinkt het. “Van spitsen uit de Eredivisie krijgen we beelden van de technische staf van Ajax, daar zijn meestal niet heel veel beelden van op internet te vinden. Maar bij dit soort spelers van buiten categorie kijk ik ook altijd zelf nog even. Lewandowski en Lacazette vond ik heel goed, Lukaku hoort ook zeker tot die categorie”, besluit hij.

De 19-jarige De Ligt speelt al twee jaar in de A-ploeg van Ajax en verzamelde tien caps als Nederlands international. De 25-jarige Lukaku speelde al 78 interlands met de Rode Duivels en scoorde vorige week vrijdag tegen zwitserland nog twee keer, goed voor zijn 44e en 45e interlanddoelpunt...