Nederlanders vinden creatieve oplossing voor grote hordes toeristen: ‘Een soort nep-Holland’

Om de grote hordes toeristen in Amsterdam, Volendam en andere Nederlandse hotspots wat op te vangen heeft een ondernemer een creatieve oplossing bedacht. Vlakbij Schiphol start eind 2019 de bouw van ‘Holland World’, een themapark dat alle oer-Nederlandse toeristische trekpleisters nabouwt. “Het maakt de gemiddelde Chinese toerist niet zoveel uit of hij een replica (of het echte werk nvdr.) van de Nachtwacht ziet”, klink het bij De Telegraaf.

Het themapark is volgens de initiatiefnemer Hans van Driem (71) broodnodig om venetiaanse toestanden te vermijden. De populaire Nederlandse toeristenbestemmingen dreigen anders volledig dicht te slibben.

“Wereldwijd komen er tot 2030 een half miljard vliegtoeristen bij, vooral uit Azië. Die willen ook massaal onze topattracties en musea zien. Niemand kan hun de toegang tot ons land weigeren. Maar er is straks geen plaats meer. Er staan nu al vaak urenlange rijen. Daarom gaan we hen afleiden”, zegt Van Driem.

‘Holland World’

De bouw van het park start eind 2019, tegen 2023 zou ‘Holland World’ open moeten gaan. “Het maakt de gemiddelde Chinese toerist niet zoveel uit of hij een replica van de Nachtwacht ziet, waar hij virtueel ook nog eens in kan kruipen, met het hele verhaal erbij.” Ook de duister kanten van de Nederlandse geschiedenis zullen er belicht worden. Zo zullen bezoekers de watersnood van 1953 aan der lijve kunnen ervaren. Een ijspiste komt er ook. Schaatsen is volgens de man evengoed Nederlands patrimonium. “We werken samen met architecten die onder meer Universal Studio’s in Amerika hebben ontworpen. Een tiental ondernemers en experts doet mee aan de ontwikkeling van dit themapark.”

Het park is dus ambitieus, het prijskaartje ook. In totaal zal het park ongeveer een miljard euro kosten. Geen probleem zegt van Driem want investeerders heeft hij genoeg. “Ook bestuurders in de Haarlemmermeer (waar het park gebouwd zal worden nvdr.) zijn voor. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit. De plannen zijn in detail gereed. We wachten op de vergunning”.

Geen walletjes

Bij het park wordt ook een hotel met vierduizend kamers gebouwd want logement in de buurt van Schiphol en Amsterdam is een groot probleem. “Hoteliers staan in de rij om extra capaciteit rond Schiphol te realiseren, want de vraag neemt toe”, klinkt het nog. Bij het hotel zullen ook winkels, bars, restaurants én een casino komen. Een replica van de Amsterdams walletjes vindt Van Driem een brug te ver. “Dat gaan we niet doen. We willden een familievriendelijke attractie zijn. Hoeren en drugs horen daarin niet thuis. Tenzij dat allemaal legaal zou worden. Dan gaan er nog eens naar kijken.”