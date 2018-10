In Nederland stellen ze met grote ogen vast dat België het in alle belangrijke sporten beter doet: “Toeval”

In de aanloop naar de Derby der Lage Landen tussen de Rode Duivels en Oranje van dinsdagavond doet de Nederlandse Volkskrant een opmerkelijke vaststelling: de Belgen doen het de laatste jaren niet enkel in het voetbal beter dan de Nederlanders. Hoe dat komt? Toeval, menen schrijvers Jan Mulder en Herman Brusselmans.

Voetbal, wielrennen, tennis, hockey, volleybal, basketbal. Dat zijn volgens de Volkskrant de meest belangrijke sporten - en overal staat België boven Nederland.

Vooral de eerste plaats op de wereldranglijst van het voetbal steekt onze Noorderburen de ogen uit. “Nooit in de moderne voetbalgeschiedenis was België zo duidelijk favoriet in een Derby der Lage Landen”, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. En dat terwijl Nederland een traditie heeft als voetbalgrootmacht. Drievoudig WK-finalist. Geboorteland van één van de grootste voetballers aller tijden. “In 2014 op het WK keken de Belgen nog tegen ons op. Nu voetballen zij veel beter dan wij”, stelt schrijvers en voetbalanalist Jan Mulder.

Hapsnap

Dus vragen ze zich in Nederland af hoe het komt dat de kleine broer uit België hen plots voorbijgestoken is. Het antwoord? Toeval, menen schrijvers Jan Mulder en Herman Brusselmans in De Volkskrant. Ze omschrijven het Belgisch topsportbeleid als “hapsnap”. Vrij vertaald: een rommeltje. “Het kan gewoon niet zo zijn dat België beter opleidt dan Nederland”, aldus Brusselmans.

Volgens Mulder zit het verschil erin dat een jong talent in België eerder herkend wordt. “De Nederlandse sport is beter georganiseerd, maar daar zit het dus niet altijd in. Op de vuilnisbelt groeien vaak de mooiste bloemen. Als je daarvan de pracht maar blijft zien. Het gaat erom talent op tijd te zien en goed te begeleiden.”