Na het wegvallen van twee toprefs zijn dit de scheidsrechters voor komend weekend in hoogste klasse

Het wegvallen van Sébastien Delferière en Bart Vertenten is een serieuze aderlating voor het Belgische scheidsrechterscorps. Er moest vooreerst een oplossing gevonden worden voor de aanduidingen voor de 11e speeldag in de Jupiler Pro League, een speeldag zonder grote toppers. Dit zijn de scheidsrechters voor komend weekend in de hoogste klasse.