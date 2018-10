Turkse politie gaat ook residentie van Saoedische consul doorzoeken in onderzoek naar dood journalist

De Turkse politie gaat ook de residentie van de Saudische consul in Istanboel doorzoeken in het onderzoek naar de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt een diplomatieke bron aan AFP.

In de nacht van maandag op dinsdag vond er al een huiszoeking plaats op het consulaat. Het was pas twee weken nadat de Saudische journalist Jamal Khashoggi van de aardbodem verdween dat de Turken en de Saudi’s een akkoord vonden over de modaliteiten van de huiszoeking. Nog op dinsdag heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een onderhoud gehad met de Saoedische koning over de zaak.

LEES OOK. “Saudi-Arabië gaat bekennen dat journalist per ongeluk vermoord werd tijdens verhoor”

Bij het begin van de ontmoeting tussen Salman en Pompeo zei de vorst te hopen dat Pompeo zich “op zijn gemak” voelde in Riyad. De Amerikaanse minister bedankte de koning dan weer om het bezoek, op vraag van president Donald Trump, “aanvaard” te hebben. Volgens journalisten ter plaatse duurde het onderhoud ongeveer 20 minuten.

Later op de dag zal Pompeo ook kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) ontmoeten. MBS wordt beschouwd als de echte sterke man van het regime.

Wanneer de residentie doorzocht zal worden, is dinsdagochtend nog niet duidelijk. Dat zal wel weer gebeuren in samenwerking met de Saoedi’s.

Na de huiszoeking van maandagnacht namen Turkse onderzoekers stalen mee, onder meer uit de tuin van het consulaat.

De Turken zeggen dat een Saudisch commando de journalist vermoord heeft, maar Riyad ontkent elke betrokkenheid. Dinsdagochtend kwamen berichten dat de Saoedi’s overwegen toe te geven dat Khashoggi overleed tijdens een ondervraging die uit de hand liep.