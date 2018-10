Te veel Nederlanders: parkings op Brusselse Airport vol

Wie het vliegtuig neemt op Brusselse Airport en zijn auto achter wil laten in een van de parkeergarages vertrekt best goed op tijd of reserveert online een parkeerplaats. De garages staan zo goed als vol, waarschuwt luchthavenuitbater Brussels Airport.

“De parkings dicht bij de Brussels Airport terminal zijn op dit moment heel druk bezet. We verwachten dat deze situatie nog zal aanhouden tot donderdagmiddag. Ook volgende week verwachten we extra drukte”, zegt Florence Muls van Brussels Airport.

Het is sowieso druk op Zaventem. Maar deze week (regio Zuid) en volgende week (regio Noord en Midden Nederland) is het herfstvakantie bij onze noorderburen. En nogal wat Nederlanders hebben een reis geboekt via Belgische touroperatoren omdat het hier nu goedkoper is. Maar dan moeten ze wel vanop Zaventem vertrekken. En dus komen ze massaal naar hier en parkeren ze hier hun wagen voor enkele dagen tot een week.

“We raden passagiers aan om op voorhand een parkeerplaats te reserveren. Heb je geen bevestigde parkingreservatie? Dan raden we je aan een half uur vroeger naar de luchthaven te vertrekken omdat de kans groot is dat je wat rondjes zal moeten draaien om een parkeerplaats te vinden.”

“Brussels Airport zal alternatieve parkeeroplossingen op iets grotere afstand van de terminal aanbieden indien nodig. Je kan je ook laten afzetten op de gratis drop-off zone die zich dicht bij de terminal bevindt. Ook trein, bus of taxi blijven goede alternatieven om naar Brussels Airport te komen”, zegt Florence Muls nog.

Brussels Airport biedt meer dan 10.000 autoparkeerplaatsen aan op wandelafstand van de luchthaventerminal en 2.000 plaatsen die bereikbaar zijn met een shuttledienst.