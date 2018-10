34 hangbuikzwijnen en twee koeien aangetroffen in erbarmelijke toestand: “In 35 jaar nooit gezien”

Heusden-Zolder / Haacht - De dienst dierenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap heeft maandag 34 hangbuikzwijnen en 2 koeien in beslag genomen. Volgens Rudi Oyen, de voorzitter van het VZOC in Heusden-Zolder, leefden de dieren in erbarmelijke omstandigheden. “De rug van een koe is helemaal verkrampt en staat bol door de pijn aan de veel te lange hoeven”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Het was een schokkend zich voor de medewerkers van de dienst dierenwelzijn. De dieren werden aanvankelijk net voor het weekend aangetroffen in een krot in Haacht, waar ze moesten overleven in een hok van amper twintig vierkante meter. “Onze medewerkers moesten braken van de stank”, vervolgde Oyen. “Dit heb ik in 35 jaar nog nooit gezien.”

Daarnaast was er ook nauwelijks eten en drinken voorzien. De dieren oogden graatmager, en door het gebrek aan verzorging hadden de koeien bovendien extreem lange hoeven. “Het lijkt bijna alsof ze zwemvliezen hebben. Vermoedelijk overleefden ze door kannibalisme.” De buren meldden zelfs dat de zwijnen en koeien helemaal geen water kregen omdat er volgens de boer voldoende vocht in het gras zat.

Dinsdag komt een hoefsmid langs om de dieren te verzorgen. Eens ze helemaal hersteld zijn, gaat het VZOC op zoek naar een nieuwe thuis.