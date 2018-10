Geschorste scheidsrechter Delferière wil opnieuw fluiten: “Wist niet dat Veljkovic makelaar was”

Scheidsrechter Sébastien Delferière heeft inderdaad via een van omkoping betichte spelersmakelaar korting gekregen bij de aankoop van een nieuwe auto, “maar heeft niets te maken met matchfixing”. Dat beweert zijn advocaat Didier De Quevy tegenover Le Soir. De Waalse krant meldt dat Delferière een procedure ter rehabilitatie wil opstarten om zo opnieuw te kunnen fluiten.

Het onderzoek spitst zich onder meer toe op een korting die een autohandelaar uit Aalst aan Delferière zou hebben gegeven na tussenkomst van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, die zelf ook in verdenking is gesteld. “Meneer Delferière heeft helemaal niets te maken met matchfixing”, zegt meester De Quevy tegen Le Soir. “Hij heeft inderdaad één procent korting op de aankoop van een auto geaccepteerd en erkent een vriend te zijn van Veljkovic. Hij heeft die toevallig ontmoet en wist zelfs niet dat hij een spelersmakelaar was.”

Delferière zit in zak en as nadat hij vorige week werd opgepakt, daarna werd genoemd als van omkoping verdachte scheidsrechter en meteen voor onbepaalde duur geschorst werd door de voetbalbond. “Hij is er verschrikkelijk aan toe”, aldus De Quevy. “Hij begrijpt niet wat er gebeurt, ik zag een man in tranen. Het is een schandaal en helemaal buiten proportie. Het vermoeden van onschuld wordt geschonden in dit dossier.”

Volgens Le Soir gaan Delferière en zijn advocaat voor de vrijspraak en wil de scheidsrechter een procedure ter rehabilitatie starten om zo opnieuw te kunnen fluiten.

Delferière is sinds vorige week donderdag vrijgelaten. Eén van de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling was echter een verbod om nog wedstrijden te fluiten. Het verbod geldt voor drie maanden en is hernieuwbaar, zegt de advocaat.