De slechtste verliezer van de verkiezingen? Broer van Lutgen wil bedrijf verhuizen na “signaal van de kiezer”

Jean-Pierre Lutgen moest zondag in Bastenaken het onderspit delven in zijn broederstrijd met cdH-voorzitter Benoît. Dat valt de man, één van de rijkste Belgen, blijkbaar zwaar: vandaag kondigt hij aan dat hij met zijn bedrijf Ice-Watch het centrum van de stad verlaat, en op termijn mogelijk zelfs wil verhuizen naar het groothertogdom Luxemburg. “Ik heb het signaal van de inwoners van Bastenaken begrepen.”

Jean-Pierre Lutgen wilde met zijn lijst Citoyens (eigenlijk een collectief van alle oppositiepartijen die cdH van het burgemeesterschap willen houden: MR, PS, Ecolo en DéFI) zijn broer Benoît Lutgen van een tweede ambtstermijn als burgemeester houden. De twee broers liggen al jaren met elkaar overhoop en dat werd er na de kandidatuur van Jean-Pierre, de oudste van de twee, niet beter op.

cdH-voorzitter Benoît Lutgen won makkelijk de broederstrijd in Bastenaken. Foto: ISOPIX

Er stond ook meer op het spel dan enkel de burgemeesterssjerp, het was een strijd op (politiek) leven en dood: aangezien twee broers wettelijk niet samen in de gemeenteraad mogen zetelen, zou de verliezer zijn zitje niet eens mogen opeisen. Voor Benoît Lutgen zou zo’n gemediatiseerde nederlaag als cdH-voorzitter het einde van zijn politieke carrière betekenen, en het begin van een nog diepere crisis voor zijn partij.

Die ambitie was echter (veel) te hoog gegrepen voor Jean-Pierre: Benoît behield met 64 procent relatief makkelijk zijn absolute meerderheid, en verzamelde 4.960 voorkeurstemmen. Dat waren er meer dan dubbel zoveel als zijn broer (1.983).

Zure nederlaag

Zondagavond gaf Jean-Pierre Lutgen zijn nederlaag al toe, en kondigde zijn afscheid van de politiek toe. ”Het politieke avontuur stopt hier voor mij. De Bastognards hebben zich duidelijk uitgesproken. Mijn toekomst ligt nu buiten Bastogne.”

De verkiezingsnederlaag valt Jean-Pierre Lutgen blijkbaar zwaar. Foto: ISOPIX

Die laatste woorden blijken nu meer waarheid te bevatten dan velen zondag vermoedden: dinsdag kondigde Jean-Pierre Lutgen aan dat hij de maatschappelijke zetel van zijn bedrijf, die zich nu bevindt in het centrum van Bastenaken, tegen het einde van het jaar zal verhuizen naar een bedrijventerrein buiten de stad, waar hij al een grote loods bezit. “Ik had mijn lot in de handen van de Bastenakers gelegd, en ze hebben duidelijk laten voelen wat ze daarvan denken”, aldus Jean-Pierre”, die nog een steek naar zijn jongere broer uitdeelt: “De economische politiek van deze stad is niet bevorderlijk voor ondernemers.”

Bovendien lijkt Jean-Pierre Lutgen aan te geven dat er mogelijk een nog ingrijpender maatregel zit aan te komen: een verhuis naar het groothertogdom Luxemburg. Volgens Lutgen vragen zijn werknemers al langer zelf om zo’n verhuis. “De hele provincie Luxemburg hangt aan een infuus van het groothertogdom, ik ben de enige die altijd weerstand heeft geboden”, klinkt het. “Maar nu moeten we nadenken over een locatie die ons wel met open armen ontvangt.”