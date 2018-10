Tommelein en CD&V verbinden lot aan elkaar in Oostende: formatiegesprekken worden opgestart

Oostende - De coalitievorming in Oostende lijkt stilaan in een definitieve plooi te vallen. Bart Tommelein en zijn Open VLD verbinden hun lot aan CD&V en starten formatiegesprekken op. Huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) zou zo buitenspel gezet kunnen worden.

Tommelein ziet nog altijd het klavertje vier Open VLD, CD&V, Groen en N-VA als de beste oplossing voor een vernieuwingsproject in Oostende. Omdat zowel CD&V als Open VLD geen uitnodiging kreeg van de Stadslijst van Johan Vande Lanotte, besloten de partijen het heft in handen te nemen.

Nu die twee hun lot aan elkaar verbinden, liggen er wel niet veel opties meer op tafel. Of het wordt een coalitie met Open VLD, CD&V, N-VA en Groen of een voortzetting van de huidige coalitie, maar Bart Tommelein wil geen burgemeester worden in een coalitie met de Stadslijst omdat die nog te sterk is.

Derde optie is dat de Stadslijst zelf een coalitie vormt met N-VA en Groen, maar zowel de Stadslijst als N-VA hebben al gezegd dat de kans onbestaande is dat zoiets zal gebeuren.

Samen uit, samen thuis

De tandem gaat woensdag spreken met N-VA en eind deze week met Groen. “Vandaag starten we een poging om een vernieuwingscoalitie op poten te zetten. Open VLD Oostende heeft me dat ook formeel en unaniem opgedragen”, aldus Bart Tommelein.

“CD&V en Open VLD kregen geen uitnodiging van Vande Lanotte. N-VA wel, weten we. Ik heb samen met Cyriac Borloo (CD&V) een gesprek gevoerd over de inhoud en we zien dat er veel raakvlakken zijn. Er bindt ons meer dan dat er ons scheidt, over samenleven, wonen, armoedebestrijding, mobiliteit en zo meer. We gaan ook spreken met N-VA en Groen, informatief. We zijn er ook van overtuigd dat die gedragen wordt, want die coalitie zou 26.500 kiezers vertegenwoordigen, dat is zelfs meer dan de paarsgroene coalitie”, aldus Tommelein. “CD&V en Open VLD gaan elkaars lot niet meer losmaken van elkaar. Het is samen uit, samen thuis”, zegt de Vlaamse viceminister-president.

Volgens Tommelein heeft Wouter Devriendt een belangrijke sleutel in handen. Omdat CD&V en Open VLD het huwelijk in stappen moet Groen kiezen tussen meewerken in een vernieuwingscoalitie of in zee gaan met N-VA met de Stadslijst, maar de samenwerking met N-VA is net het struikelblok voor Groen. Ook N-VA en de Stadslijst zelf lijken niet happig op een samenwerking, lieten ze in het verleden al verstaan.

Tommelein gelooft dat een coalitie met vier kan. “Het zou een gezond evenwicht zijn, en in een gezin met drie kinderen is er vaker ruzie dan in één met vier”, besluit hij.