Advocaten verwijten onderzoeksrechter operatie Propere Handen belangenvermenging

De advocaten van de verdachten in het dossier Propere Handen verwijten onderzoeksrechter Joris Raskin (49) belangenvermenging omdat hij tot begin dit jaar deel uitmaakte van de licentiecommissie van de KBVB. Hierdoor had hij toegang tot vertrouwelijke financiële informatie van de clubs en besliste hij mee over de licentie voor clubs in het profvoetbal. Er wordt ook geëist dat Bart Vertenten wordt vrijgelaten.

Gevoelige dossiers waar hij mee te maken kreeg waren de licenties voor Moeskroen, Antwerp en White Star Woluwe. In dat laatste dossier waren onder meer makelaar Mogi Bayat en advocaat Laurent Denis betrokken. Beiden zijn op dit ogenblik aangehouden in de zaak “Propere Handen”.

Advocaten vragen invrijheidsstelling

De advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, Hans Rieder, vraagt dat zijn client door de raadkamer vrijgelaten wordt. Een eis waar zijn confraters Pieter Helsen en Bert Partoens, die Thierry Steemans de financieel directeur van KV Mechelen, verdedigen, zich voor hun client bij aansluiten.

“De man (Steemans, nvdr.) heeft de voorbije dagen uitvoerig verklaringen afgelegd over alle contacten die er in de degradatieperiode geweest zijn. En hij benadrukt met klem dat hij aan geen enkele club en aan geen enkele speler of aan geen enkele scheidsrechter ooit een financieel aanbod heeft gedaan. Hij betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van omkoping”, zei advocaat Helsen dinsdagavond.

Meer integriteit

De voetbalbond voerde het systeem van licenties onder meer in om de integriteit van de competitie te verzekeren. Ook wil hij garanties dat clubs de financiële draagkracht hebben om het seizoen vol te maken. Tot slot wil hij waken over de infrastructuur en een kwaliteitsvol product aanbieden aan de consumenten.

Het meest betwiste licentiedossier is al enkele jaren dat van Moeskroen, dat het seizoen 2017-2018 als veertiende eindigde. Al jarenlang hebben de Henegouwers alle moeite van de wereld om hun dossier rond te krijgen. Maar als hun lot bezegeld lijkt, duikt er telkens een document op dat de financiële problemen oplost. Tot ieders verrassing kreeg Moeskroen op 11 april 2018 de proflicentie voor eerste klasse. Maar Joris Raskin maakte toen niet niet langer deel uit van de licentiecommissie. Door de licentietoewijzing aan Moeskroen kon KV Mechelen de vrijgekomen plaatst niet innemen en degradeerde het naar 1B. Het ging nog in beroep bij het BAS, maar op 9 mei 2018 bevestigde het BAS de beslissing van de licentiecommissie.

Zesde makelaar

Het gerecht heeft gisteren ook een zesde spelersmakelaar gehoord. Het gaat om Thomas Troch (37), ex-speler van Roeselare, en vennoot van Walter Mortelmans die eerder in verdenking werd gesteld. Hij werd in verdenking gesteld en onder voorwaarden vrijgelaten.

De speurders willen weten of Troch op de hoogte was van beïnvloeding van spelers van Waasland-Beveren voor de match tegen KV Mechelen in maart 2018. Het bureau van Mortelmans en Troch begeleidt spelers bij beide ploegen. Onder hen ­Olivier Myny, die ook in verdenking werd gesteld.

Naast scheidsrechter Bart Vertenten werd topscheids Sébastien Delferière opgepakt. Die laatste werd voorwaardelijk vrijgelaten.

Over heel België waren er 44 huiszoekingen met in totaal 29 door de politie onderschepte personen. In het onderzoek van het federale parket onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren werden ook veertien huiszoekingen verricht in Cyprus, Frankrijk, Luxemburg, Montenegro, Macedonië en Servië. In het buitenland zijn vier personen geïntercepteerd. In het luik van de private corruptie, waarbij de twee scheidsrechters zijn opgepakt, spitste het onderzoek zich toe op de wedstrijd Antwerpen-Eupen en de match KV Mechelen - Waasland Beveren van maart dit jaar.

Wachten op raadkamer

Advocaat Kris Luyckx van makelaar Dejan Veljkovic maakte dinsdag duidelijk dat de beslissing van de raadkamer in Tongeren voor middernacht moet betekend worden, maar voor zijn cliënt kan dat nog woensdag gebeuren, omdat hij vrijdagochtend pas aangehouden werd. Meester Luyckx heeft dinsdag bijzonder veel geluisterd naar de standpunten van de andere personen.

