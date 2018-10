Energieleverancier Mega neemt activiteiten van Energy People over

De Vlaamse elektriciteit- en gasleverancier Energy People stopt met het leveren van energie. De Belgische sectorgenoot Mega neemt de activiteiten van Energy People over en zal de klanten van Energy People een offerte voorstellen. Dat maakten beide leveranciers dinsdag bekend.

Remco Rooswinkel, de CEO van Energy People, stelt in het persbericht dat de Vlaamse energiemarkt de laatste jaren “bijzonder competitief” is geworden. “Om onze klanten energie te blijven leveren aan de beste voorwaarden, hebben we besloten om onze activiteiten toe te vertrouwen aan Mega. Dit is een logische stap, want Energy People en Mega staan qua filosofie zeer dicht bij elkaar.”

Energy People zegt sinds 2014 gas en groene elektriciteit aan ongeveer 9.000 klanten in Vlaanderen te leveren. De klanten zullen deze week een e-mail ontvangen met meer informatie, nu de leverancier heeft beslist geen energie meer te leveren.

Mega zal de klanten van Energy People een “voordelige offerte voorstellen en een makkelijke overstap garanderen”, klinkt het nog. “Begin 2019, zal Mega meer dan 200.000 klanten van energie voorzien in België”, aldus CEO Michaël Corhay. “Het doel is om binnen enkele jaren de kaap van 300.000 klanten te bereiken. Met deze samenwerking maken we een mooie stap om die doelstelling te realiseren.”

De Nederlandstalige klanten van Energy People zullen door de klantendienst van Mega in Leuven worden ondersteund, zegt hij nog. Mega heeft zijn hoofdzetel in Luik.