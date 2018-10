Zes mensen gearresteerd voor aanslagen in Trèbes en Carcassonne

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen van maart dit jaar in Trèbes en Carcassonne, in het Franse departement Aude, zijn dinsdag zes mensen in voorhechtenis genomen. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen. De aanslagen kostten het leven aan vier mensen, onder wie de politieagent Arnaud Beltrame.

Een rogatoire commissie van onderzoeksrechters nam de beslissing om de betrokkenen aan te houden. In Trèbes, een gemeente die momenteel zwaar getroffen is door overstromingen, werden verschillende politieacties uitgevoerd op verschillende plaatsen. Ook in Toulouse werden huiszoekingen verricht. Volgens een politiebron werden voor de operaties zo’n 100 politieagenten al vanaf 6 uur ‘s ochtends ingezet.

Op 23 maart stal de 25-jarige Radouane Lakdim een auto in Carcassonne, waarbij hij de bestuurder zwaar verwondde en de passagier doodschoot. Wat later schoot hij op de politie aan hun kazerne, waarna hij een supermarkt binnenging en een slager, een klant en luitenant-kolonel Arnaud Beltrame doodschoot.

De aanvaller werd uiteindelijk gedood door de antiterrorisme-eenheid van de Franse Gendarmerie, en de aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat (IS). Eind maart werd de kompaan van Lakdim, Marine P., in staat van beschuldiging gesteld voor “misdadige terroristische samenspanning” en in voorlopige hechtenis geplaatst.