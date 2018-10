Finse schrijver Arto Paasilinna overleden

De Finse schrijver Arto Paasilinna is maandagochtend overleden in een bejaardentehuis in Espoo. Dat meldt zijn uitgeverij WSOY.

Paasilinna, bekend om zijn tragikomische romans, werd 76. Hij pende 35 romans en zeven non-fictiewerken neer. Zijn werk werd in meer dan 40 talen vertaald. Acht van zijn romans zijn ook in het Nederlands verschenen. Voor zijn grotesk-humoristisch werk werd hij met een internationale literatuurprijs onderscheiden.

Zijn bekendste werk is de in het Nederlands als ‘Haas’ vertaalde roman. Centraal in dat werk staat een journalist die de moderne maatschappij de rug toekeert en in gezelschap van een haas die hij heeft aangereden, allerlei avonturen beleeft. In 1977 werd de roman verfilmd onder de titel ‘Jäniksen vuosi’ (Het Jaar van de Haas), in 2006 onder de titel ‘Le lièvre de Vatanen’. In totaal werd een tiental romans van de auteur, die bovendien nog eigen filmscenario’s schreef, verfilmd.

Van Paasilinna zijn op een halve eeuw tijd meer dan vier miljoen boeken over de toonbank gegaan. Vaste thema’s in zijn oeuvre waren zelfmoord, ouderdom, wanhoop en de somberheid van het leven, weliswaar overgoten met een gemengde saus van humor over ironie tot sarcasme.