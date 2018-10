Ontevreden Brusselse politiemensen melden zich massaal ziek, agenten opgevorderd voor beveiliging top

Brussel - Er lijkt een kleine revolutie op til in bij de politie van Brussel. Tientallen agenten hebben zich ziek gemeld uit protest tegen het gebrek aan personeel en de afbouw van hun statuut. De actie gaat niet uit van de vakbonden maar van enkele ’gewone’ politiemensen die “er genoeg van hebben”. Overmorgen is er een Europees-Aziatische top. Als we bronnen binnen het korps mogen geloven zal ”tegen morgen iedereen ziek zijn”.

“We hebben de politiemensen niet meer in de hand.”, zegt Mario Thys van de politievakbond NSPV. “Ze voeren die actie zonder hulp van de vakbonden, maar we steunen ze voor de volle honderd procent”, klinkt het. “We hebben de minister verwittigd dat de mensen helemaal op zijn. Dat ze klaar staan voor harde acties. Maar er werd niet geluisterd. In Luik zouden zo’n 800 agenten zich ziek gemeld hebben. De actie verspreidt zich als een lopend vuurtje over heel het land”, aldus Thys.

Wat er dan precies aan de hand is? “Vanalles. De agenten zien hun pensioenleeftijd stijgen. Ze zien hun statuut met ziektedagen afgebouwd. De rangen zijn onderbemand, waardoor we nu niet meer naar behoren ons werk kunnen doen. En nu zijn er collega’s weeral opgevorderd om ondanks een stakingsaanzegging toch te komen werken op die Europees-Aziatische top. Als u een korte uitleg wil: ze zijn het beu en ze zijn op. Het is genoeg geweest”.

Deze nacht ging het zo ver dat één commissariaat in Elsene nagenoeg onbemand bleef. “Een commissaris hield het onthaal open en verder was er niemand”, zegt een politieman.

Commissaris Ilse Van de Keere van de Brusselse politie bevestigt aan Nieuwsblad.be dat opvallend veel politiemensen zich ziek hebben gemeld en dat vorige nacht een commissariaat in Elsene op een commissaris draaide. “Voor de Europees-Aziatische top hebben we mensen opgevorderd om de veiligheid te kunnen garanderen. “