Erdogan over vermiste Saudische journalist: “Sporen in consulaat overschilderd”

Na de doorzoeking van het Saudische consulaat in Istanbul naar sporen voor de mogelijke moord op journalist Jamal Khashoggi spreekt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over eerste aanwijzingen. Er worden momenteel mogelijke “toxische sporen” nader bekeken, zei hij dinsdag. Die waren blijkbaar overschilderd. Hij hoopt dat de resultaten helpen inzicht te krijgen in de zaak. De speurders werken er intensief aan om te achterhalen wat er juist in het consulaat gebeurd kan zijn.

Inmiddels zijn de autoriteiten in Riyad het eens geworden dat er een “grondig” onderzoek nodig is naar de juiste toedracht, zei Heather Nauert, de woordvoerster van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dinsdag na een gesprek tussen Mike Pompeo en zijn Saudische ambtgenoot Adel al-Jubeir in de Saudische hoofdstad. Ze zijn het eens over “het belang van een grondig en transparant onderzoek en binnen een redelijke termijn”.

In de loop van de nacht hadden Turkse speurders samen met Saudische collega’s negen uur lang het consulaat uitgekamd. Volgens de media zouden ze ook stalen uit de tuin van het consulaat hebben meegenomen. Er zouden ook twee gemeentelijke vuilniswagens naar het consulaat zijn gereden, waarom is niet duidelijk. De aan de overheid gelieerde krant Sabah schreef dat het terrein ook met honden werd afgespeurd.

In de loop van de dag zal de Turkse politie ook de residentie van de Souische consul in Istanbul doorzoeken. Volgens de openbare omroep TRT en de commerciële zender NTV hebben de speurders daarvoor de toestemming gekregen.

Khashoggi, die als columnist voor de Washington Post werkt, wilde op 2 oktober documenten voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in het consulaat afhalen. Volgens bewakingsbeelden is hij er wel binnengestapt, maar nooit buitengekomen. Sindsdien geldt hij als vermist. De Turkse autoriteiten gaan er volgens de media vanuit dat hij door een speciaal commando uit Saudi-Arabië werd omgebracht.