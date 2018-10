Het verhaal achter de legendarische België-Nederland uit ‘99: “Zelfs nu kijk ik op YouTube nog naar die beelden”

Tien doelpunten en haast evenveel kaarten. Een heerlijke volley en een waanzinnige slalom. Een debuterende bondscoach en een nieuwe spits die er meteen twee in het mandje legde. Een gebroken enkel en een paar opstootjes. Een historisch resultaat en een herinnering voor de eeuwigheid. Wij nemen u mee terug naar 4 september 1999, de dag waarop de mooiste Derby der Lage Landen ooit werd gespeeld.

De Kuip, 20u30. 25.000 toeschouwers bereiden zich in Rotterdam voor op een nieuw kunststukje van Oranje. Na het bereiken van de halve finales op het WK 1998 is Nederland ervan overtuigd dat het in 2000 ...