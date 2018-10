Seehofer belooft zich “beleefd” op te stellen naar Merkel na nederlaag

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zegt dat hij een minder woelige relatie zal nastreven met bondskanselier Angela Merkel, nu het erop lijkt dat zijn harde opstelling binnen haar regering heeft bijgedragen tot het slechte verkiezingsresultaat van zijn partij CSU in Beieren.

Gevraagd door een Egyptische journalist of hij hierdoor minder ruzie zou maken met Merkel, lachtte Seehofer en beloofde hij in de toekomst “beleefd gedrag” te vertonen. Bij de deelstaatverkiezingen in Beieren behaalde CSU met 37,2 procent tien procentpunten minder, tegen de achtergrond van de stijgende populariteit van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

Seehofer kwam herhaaldelijk onder vuur te liggen voor zijn harde opstelling binnen de regering van Merkel, onder meer wanneer het ging over de migranten aan de zuidgrens van Duitsland.

Over de vele oproepen aan hem om af te treden als CSU-leider en minister, zei Seehofer dinsdag op de persconferentie dat hij “klaar is om over personeelswissels te praten” vanaf het moment dat CSU een coalitieregering gevormd heeft in Beieren. Tot dan wordt het debat over zijn opvolging best uitgesteld “om de stabiliteit te verzekeren”, zei hij.