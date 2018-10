N-VA past definitief voor coalitie met Forza Ninove en kiest voor oppositie

Ninove - N-VA gaat niet samenwerken met Forza Ninove. Dat had de partij eerder al laten verstaan. Nu is beslist dat ze voor een oppositiekuur kiezen. Daarmee dreigt een aartsmoeilijke coalitievorming voor de Wortelstad.

Sinds 14 oktober is de uittredende coalitie haar meerderheid kwijt in Ninove. “Spijtig genoeg heeft N-VA Ninove, ondanks het voeren van een constructieve oppositie, niet gewonnen en stranden we op twee zetels. De kiezer heeft er overduidelijk voor gekozen een andere partij het initiatiefrecht toe te spelen”, laat de partij weten in een persbericht.

“Na intern overleg en aftoetsen met de nationale partijleiding is het bestuur tot de conclusie gekomen niet in te gaan op de uitnodiging van Forza Ninove”, zegt het Ninoofs N-VA-bestuur nog.

“De kiezer ziet N-VA duidelijk niet als geschikte partij om de problemen die Ninove wel degelijk kent, op te lossen. Deze impasse die is veroorzaakt door de huidige meerderheid, kan beter worden opgelost door partijen die hiervoor een duidelijk mandaat hebben gekregen en een comfortabele meerderheid op de been kunnen brengen. Wij leggen ons dan ook neer bij de beslissing van de Ninovieter en kiezen daarom ook de volgende zes jaar voor de oppositie. Dit wil echter niet zeggen dat onze partij Ninove in onbestuurbaarheid wil storten. Onze mandatarissen zullen, vanuit de oppositie, dossier per dossier beoordelen en deze steunen indien dit het algemeen belang van de stad dient.”

Door de beslissing van N-VA lijkt de patstelling compleet in Ninove. Want Forza kan niet meer in zee gaan met de partner waarop die hoopte. Maar ook Open VLD en SAMEN komen één zetel tekort om een meerderheid te vormen. En eide partijen willen ook niet besturen met Forza. Hoe het dus de komende dagen en weken verder moet, is hoogst onduidelijk.