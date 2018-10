Haar in de boter bij Macrons? Brigitte zelfs even gevlucht naar villa uit onvrede met beleid van haar man

Brigitte Macron kan zich niet vinden in enkele beslissingen van haar man Emmanuel, en dat heeft de voorbije maanden al tot heel wat pittige discussies geleid tussen de Franse president en zijn first lady. Eind juli kwam het zelfs zo ver dat Brigitte enkele dagen vluchtte uit het Elysée en haar 25 jaar jongere man achterliet. Dat schrijft Le Parisien.

Het stormt de jongste maanden in Frankrijk. President Emmanuel Macron heeft sinds de zomer al onder vuur gelegen door de zaak-Benalla, opgestapte ministers, zijn opvallend dalende populariteit in peilingen en zijn beleid dat alleen goed zou zijn voor de rijken in het land. Er lijkt geen einde aan te komen.

Alsof al die kritiek van buitenaf nog niet genoeg is, blijkt ook binnen de muren van het Elysée een ferm haar in de boter te zitten. De 40-jarige Macron en zijn 25 jaar oudere vrouw Brigitte, zijn gewezen lerares Frans, sukkelen volgens Le Parisien van het ene meningsverschil in het andere. De druk op haar man zou zo groot zijn dat ze vindt dat hij er onhebbelijk van wordt, verklaarden intimi aan de Franse krant. Brigitte zou er zelfs voor vrezen dat haar man niet voldoet aan de verwachtingen en zijn termijn niet zal uitdoen.

Muren beven

De buitenwereld merkt er niets van, maar Brigitte zou meer dan eens haar stem verheffen tegen haar echtgenoot. Zo hevig zelfs dat de muren van het Elysée ervan gaan beven, aldus een andere bron. Er lopen natuurlijk op elk moment van de dag personeelsleden rond en die horen de twee geregeld tegen elkaar roepen.

“Dat is nu eenmaal hun manier van communiceren”, zegt een vriend van de president. “Ze hebben allebei een sterk karakter en dan botst het wel eens. Het is niet de eerste keer dat ze haar man waarschuwt dat hij zijn vijf jaar niet zal uitdoen en ongelukkig zal worden.

Gevlucht

Eind juli zou Brigitte Macron het zelfs zo beu geweest zijn dat ze enkele dagen gevlucht is naar hun buitenverblijf in Touquet. Ze had afstand nodig, maar wilde zo ook duidelijk maken dat ze het niet eens was met de manier waarop haar man de crisis door de zaak-Benalla had aangepakt.

Het vertrek van minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zou ook niet naar haar zin geweest zijn. “Hij was haar chouchou”, zegt een bron.