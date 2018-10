Truckchauffeur brengt zichzelf flink in de problemen nadat hij waarschuwingen negeert

Een truckchauffeur wist in de Amerikaanse staat Californië aan veel erger te ontsnappen. De bestuurder viel met zijn vrachtwagen in een ravijn nadat hij een bocht niet goed inschatte. De man had weliswaar net voordien verschillende waarschuwingsborden genegeerd.

Het ongeval gebeurde in Mendocino County, net boven San Francisco. Meerdere waarschuwingsborden wezen er de bestuurder op dat voertuigen langer dan twaalf meter niet door een zone mochten rijden waar op dat moment een keermuur werd gebouwd. De chauffeur had er echter geen oren naar en reed ongestoord verder.

In een bocht ging het uiteindelijk helemaal mis. Op een video die een van de wegarbeiders kon vastleggen, valt te zien hoe de chauffeur voorzichtig probeert om langs de werf te rijden. “Hij zei dat hij zijn geluk wilde beproeven en zien wat hij met de overgebleven rijstrook kon aanvangen”, verklaarde Robert Powers van de verkeerspolitie.

Geen alleenstaand incident

Het bleek geen goed plan. Op een bepaald ogenblik kantelde de vracht in de berm, waarna ook de cabine van de truck onherroepelijk in het ravijn duikt. “Auw”, viel nog te horen bij een van de ooggetuigen.

Ondanks de inschattingsfout raakte de bestuurder niet gewond. Via Facebook maande het lokale departement van transport intussen iedereen aan om zich aan de verkeersregels te houden. Het is immers niet de eerste keer dat zulke incidenten voorvallen in de regio. Zo kwam op 2 oktober een vrachtwagen met een lading wijnflessen in de problemen toen het dezelfde bocht wilde nemen. Toen moest de weg zelfs twee dagen afgesloten worden.