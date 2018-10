India heft embargo op Belgisch varkensvlees op

India heeft het embargo op Belgisch varkensvlees opgeheven dat werd ingevoerd nadat in ons land verschillende everzwijnen werden aangetroffen die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest. “Na de beslissing van Maleisië vorige week, is dit opnieuw een positief signaal voor onze operatoren die naar dit land uitvoeren”, reageert minister van Landbouw Denis Ducarme.

Na de uitbraak van de varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg midden september, hadden zestien landen embargo’s opgelegd op Belgisch varkensvlees. De varkenssector is zelf niet getroffen door de ziekte, maar verschillende embargo’s kwamen voort uit “een mechanische toepassing van de bilaterale handelsakkoorden die van kracht zijn”, aldus het kabinet van Ducarme.

In de afgelopen weken zijn verschillende maatregelen genomen om de uitbraak in te perken, wat aan de landen die tegen België maatregelen namen toont dat de Belgische varkenssector volledig veilig blijft en niet getroffen is door de varkenspest. “We gaan blijven herhalen dat onze varkensindustrie vandaag volledig veilig is, zodat de landen weer import van Belgisch varkensvlees toelaten”, aldus Ducarme nog.

Volgens het Federaal Voedselagentschap (FAVV) werden sinds 13 september al bij 96 everzwijnen in de regio van Etalle in Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest.