“Uber is 120 miljard dollar waard bij beursgang”

De alternatieve taxidienst Uber zou sneller dan verwacht naar de beurs kunnen gaan en daarmee heel wat meer waard zijn dan tot nu werd gedacht. Het bedrijf heeft onlangs voorstellen ontvangen van investeringsbanken, waarbij Uber tot 120 miljard dollar (104 miljard euro) waard zou zijn. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal, op gezag van ingewijden.

Uber zou zo bijna dubbel zoveel waard zijn, als bij de vorige financieringsronde twee maanden geleden. Het is weliswaar ook zo dat de banken in Wall Street hun prognoses bewust hoog hebben geplaatst, om zich zo te kunnen verzekeren van de lucratieve handel. De beursgang zou in 2019 plaatsvinden.

De voorstellen werden vorige maand ingediend door zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, aldus het bericht.