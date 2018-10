Juncker vreest “virulente” reactie van eurolanden als hij Italiaanse begroting goedkeurt

De Europese Commissie stelt zich bloot aan “virulente tegenreacties” van de eurozone als ze de Italiaanse ontwerpbegroting voor volgend jaar aanvaardt. Dat heeft voorzitter Jean-Claude Juncker dinsdag gezegd.

“Indien wij alles aanvaarden wat de Italiaanse regering ons voorstelt, dan zullen we virulente tegenreacties krijgen in andere landen van de eurozone”, zei Juncker in een interview met verscheidene Italiaanse media. “Als we ontsporingen van de Europese regels toestaan, dan zal dat tot gevolg hebben dat we in bepaalde landen bedolven worden onder scheldtirades, want mijn Commissie en ikzelf worden er door verscheidene Europese regeringen van beticht dat we te flexibel zijn geweest met Italië”, voegde hij toe.

Net als alle andere eurolanden heeft Italië deze week zijn ontwerpbegroting voor volgend jaar ingediend bij de Commissie. Die toonde zich al kritisch voor de budgettaire plannen van de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. Ondanks een torenhoge staatsschuld wil Italië zijn tekort voor volgend jaar laten stijgen tot 2,4 procent van het bbp, terwijl Italië eerder met de Commissie en de andere europartners had afgesproken om het tekort te beperken tot 0,8 procent.

Juncker erkent dat de Italiaanse openbare financiën hem zorgen baart, “maar wij hebben geen vooroordelen”. “We gaan een openhartig gesprek hebben met onze Italiaanse vrienden, die weten dat hun staatsschuld te hoog is en dat hun ontwerpbegroting niet helemaal de aanbevelingen van de lidstaten respecteert”, aldus de Commissievoorzitter, die dinsdag een onderhoud heeft met premier Giuseppe Conte.

Intussen zal de Commissie de ontwerpbegroting evalueren. Indien ze een bijzonder ernstige inbreuk op de Europese begrotingsafspraken aantreft, kan ze, na overleg met Rome, binnen twee weken een negatief advies uitbrengen en de Italiaanse regering verzoeken om een nieuw ontwerp in te dienen. Daarvoor krijgt de regering dan drie weken de tijd.