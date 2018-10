“Overleden” oplichter leeft als kasteelheer in Frankrijk

De Franse politie heeft na een jarenlange speurtocht een internationaal gezochte oplichter in de kraag gevat. De Oekraïner werd samen met drie handlangers in de omgeving van Dijon gearresteerd. Dat deelde Europol dinsdag in Den Haag mee.

De man wordt van internationale fraude en witwaspraktijken beschuldigd. Hij kon tot dusver met succes uit handen blijven van de autoriteiten door een vervalste overlijdensakte te verspreiden. De vermeende dode liep in Frankrijk evenwel in de kijker door “zijn extravagante levensstijl” in een kasteel in Bourgondië.

Bij zijn arrestatie namen de speurders naar eigen zeggen rond de 4,6 miljoen euro, een Rolls Royce en drie werken van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali in beslag. Ook het kasteel werd geconfisqueerd. De verdachte werd wegens corruptie ook in zijn geboorteland gezocht.