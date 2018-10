“Half mirakel als voetbalschandaal binnen twee jaar voor de rechtbank komt”

Het zou een half mirakel zijn als er binnen dit en twee jaar een uitspraak komt in het dossier Propere Handen, het Belgische voetbalschandaal. Dat heeft advocaat Luk Delbrouck, die de belangen van sportief directeur Stefaan Vanroy van KV Mechelen verdedigt, gezegd in TVL Sportcafé. De vraag is of de Belgische voetbalbond zolang wil wachten met eventuele sancties tegen de betrokkenen. Vermoedelijk zullen zij al eerder inzage proberen krijgen in het dossier.

In het kader van operatie ‘Propere Handen’ werden over heel België 44 huiszoekingen gedaan, waarbij 29 personen werden opgepakt voor verhoor. Daaronder ook bestuurslui van KV Mechelen en Waasland-Beveren, scheidsrechters en voetbalmakelaars. Het federale parket heeft sterke aanwijzingen dat er sprake is van matchfixing. Waasland-Beveren riskeert verplichte degradatie, KV Mechelen zelfs een schrapping.