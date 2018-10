Voorwaardelijke straf voor Turnhoutse leerkracht die leerlinge zwanger maakte

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een leerkracht uit Beerse schuldig bevonden aan de aanranding van een scholier. Hij maakte een leerling van de school waar hij les gaf zwanger.

De man krijgt nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden. Als voorwaarde moet hij psychotherapeutische begeleiding volgen. De veertiger wordt ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet, en mag in die periode ook geen les geven in het onderwijs of lid zijn van verenigingen die zich richten op minderjarigen.

De leerkracht was in 2006 een relatie begonnen met de leerling. Het meisje was op dat moment 14 jaar. In 2007 raakte de leerling zelfs zwanger van de leerkracht. Ze liet een abortus uitvoeren. In 2009 heeft het meisje de relatie beëindigd toen ze ontdekte dat de leerkracht ook sms-berichten stuurde naar een andere leerling. Pas twee jaar geleden stapte ze naar de politie om klacht in te dienen.