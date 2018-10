OEFENINTERLANDS. Japan en Uruguay verzorgen de show, Zuid-Korea raakt niet voorbij Panama

Japan heeft dinsdag in een oefenduel in Saitama met 4-3 (rust: 2-1) gewonnen van Uruguay. Takumi Minamino was met twee treffers (10., 66.) goed bij schot bij de thuisploeg, waar ook Yuya Osaka (36.) en Ritsu Doan (59.) de weg naar de netten vonden. De Uruguayaanse doelpunten werden gemaakt door Gaston Pereiro (28.), Edinson Cavani (57.) en Cristian Rodriguez (75.).

Zuid-Korea kon voor eigen volk niet winnen van Panama. Het werd 2-2. De Koreanen kwamen 2-0 voor langs Joo-ho Park (5.) en Hwang In-beom (32.) maar Panama gaf zich niet gewonnen en na doelpunten van Abdiel Arroyo (45.) en Rolando Blackburn (49.) werd het alsnog 2-2.

Panama was op het WK in Rusland de eerste tegenstander van de Rode Duivels. De Centraal-Amerikanen verloren in Sotsji hun eerste WK-match ooit met 3-0 van Hazard en co. Daarna gingen ze ook onderuit tegen Engeland (6-1) en Tunesië (2-1).

Japan werd door België gewipt in de achtste finales na een spectaculaire 3-2 in Rostov aan de Don.