Luba (17) vier dagen na ongeval bezweken aan verwondingen

Aalst / Haaltert - De 17-jarige Luba K., die vorige donderdag betrokken raakte bij een zwaar ongeval in de Hoogstraat in Haaltert, is maandag overleden aan haar verwondingen. Het parket is nog volop bezig met het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.

“Het gebeurt dagelijks en toch... Plots wordt je leven dan doorkruist en afscheid nemen weegt zo zwaar. Maar waarom?” Gisteren werden alle lessen in het Sint-Maarteninstituut in Aalst gestart met deze woorden. Ze vormen het begin van een tekstje dat werd voorgelezen naar aanleiding van het overlijden van de zeventienjarige Luba K. uit Haaltert. Zij overleed maandagnamiddag in het UZ Gent aan de verwondingen die ze had opgelopen bij een ongeval donderdagavond. Toen Luba wou oversteken werd ze aangereden door een Mercedes die richting Geraardsbergen reed. Omstaanders vermoedden dat de laaghangende zon daar de oorzaak van was. De bestuurder en twee buurtbewoners dienden het meisje nog de eerste zorgen toe voor het meisje in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het parket wil geen verdere informatie geven maar de bestuurder zou niet onder invloed geweest zijn van alcohol of verdovende middelen.

“Luba’s ouders en familie zitten uiteraard in zak en as”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Ik ben hen drie keer gaan bezoeken, ze weten echt geen blijf met hun verdriet.”

Rouwregister

Ook in de school waar Luba les volgde, heerst er heel veel verdriet en onbegrip. “We hebben een lokaal ingericht waar al onze leerlingen een rouwregister kunnen ondertekenen en wat steun kunnen vinden bij elkaar. Indien nodig kunnen ze ook altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding”, zegt adjunct-directeur Peter Dossche. “Ik kende Luba niet zo goed maar ik hoor van collega's en medeleerlingen dat ze een warme, lieve meid was die niet zo nodig op de voorgrond moest treden. Het zal heel wat tijd vergen om dit een plaats te kunnen geven”, besluit hij.