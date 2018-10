Madagaskar voor het eerst gekwalificeerd voor Africa Cup of Nations

Voor het eerst in de geschiedenis van het land mag Madagaskar meestrijden om de titel van beste Afrikaanse voetbalnatie op de Africa Cup of Nations (CAN). Madagaskar verzekerde zich dinsdag van de kwalificatie met een krappe 1-0 zege tegen Equatoriaal-Guinea. Met tien punten uit vier wedstrijden is het land twee speeldagen voor het einde zeker van een plaats bij de eerste twee in zijn groep.

De Malagassische selectie, die zijn ticket voor de Africa Cup greep dankzij een treffer van Njiva Rakotoharimalala, had tot op heden nog nooit de kwalificatiereeksen overleefd.

That feeling when you qualify for your first Africa Cup of Nations



Congratulations, Madagascar #AFCON2019Q pic.twitter.com/Br4Mo4Cs9p